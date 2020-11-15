Богемия посуда официальный представитель

Наш интернет магазин начал работать в 2009 году на рынке посуды из Чехии!

В 2013 году нас купила чешская фирма Aleks Crystal s.r.o.*, которая производит богатый ассортимент из хрусталя. И теперь мы представляем всю продукцию данной фирмы в России. Данная чешская фирма была основана еще 1989 году, и теперь поставляет свою продукцию по всему миру от Латинской Америки до Японии!

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Какие же плюсы получаете вы, покупая у нас ▼

1. Самые низкие цены на рынке - от производителя.

2. Огромный и эксклюзивный ассортимент посуды.

3. Прямую гарантию на всю продукцию фирмы в России.

4. Возможность заказать эксклюзивные вещи на ваш вкус.

5. Скидки и бесплатную доставку при оптовых заказах.

Посуда Богемия от официальных производителей ▼

Также, кроме хрусталя мы являемся дилерами богемского стекла с фабрики Bohemia Crystal и Crystalex! В ассортименте классика Богемии - декор Лепка Смальта разных цветов, эксклюзивные, люксовые, а также недорогие серии с золотыми декорами, гравировки и деколями.

В нашем каталоге вы увидите полные описания товаров, видео обзоры и качественные фотографии - все это дает полное представление о выбранной вами позиции. Так же Вас не замедлительно проконсультирует сотрудник магазина по любым вопросам касающимся посуды из хрусталя и стекла.

Будем рады новым и вновь обратившимся клиентам!

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